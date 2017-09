Youtuber Whindersson Nunes é personalidade mais influente do Brasil

O youtuber Whindersson Nunes foi considerado o maior influenciador do momento no Brasil em uma pesquisa feita pelo Google e divulgada nesta segunda-feira, 11. Logo na sequência, vêm outros nomes conhecidos, como o apresentador Rodrigo Faro e o casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo.



Para chegar aos resultados, foi feita uma pesquisa quantitativa online, incluindo 2,5 mil homens e mulheres das classes A, B e C, moradores das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com idades entre 14 e 34 anos. Os dados foram coletados entre maio e agosto de 2017. Porém, apenas vinte nomes foram avaliados, entre artistas e youtubers, desconsiderando esportistas, como Neymar, ou músicos, como Ivete Sangalo.



Entre os aspectos de maior importância para o público, estão a originalidade, autenticidade, inteligência e senso de humor. Entre os de menor relevância estão a sensualidade e o fato de a personalidade gostar das mesmas coisas que o espectador.



Confira a lista completa abaixo:



1º - 68,8 - Whindersson Nunes



2º - 58,9 - Rodrigo Faro



3º - 57,0 - Lázaro Ramos



4º - 54,2 - Taís Araújo



5º - 51,6 - Flavia Calina



6º - 47,2 - Juliana Paes



7º - 45,8 - Paolla Oliveira



8º - 41,2 - Julio Cocielo



9º - 38,7 - Felipe Castanhari



10º - 33,3 - Felipe Neto



11º - 33,1 - Rodrigo Hilbert



12º - 31,5 - Kéfera



13º - 31,1 - Wagner Moura



14º - 30,5 - Lucas Lira



15º - 29,8 - Grazi Massafera



16º - 29,3 - Bia (Canal Boca Rosa)



17º - 28,8 - Christian Figueiredo



18º - 27,0 - Marina Ruy Barbosa



19º - 22,2 - Bruna Marquezine



20º - 18,7 - Camila Coelho