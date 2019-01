Magazine YouTuber Thaynara OG estreia dois programas no verão do GNT

Foi no já não mais tão popular aplicativo Snapchat que Thaynara OG fez fama, em 2016. Falando com seus seguidores diretamente de São Luís, no Maranhão, sua terra natal, se tornou cada vez mais popular na plataforma, utilizando expressões locais que chamavam a atenção, como o seu popular “kiu!”, e seguiu para outros caminhos nas redes sociais, o YouTube e o Instagram....