Youtuber Luccas Neto vem a Goiânia no mês de março

O youtuber Luccas Neto (foto), conhecido pela irreverência na rede social de vídeos, se apresenta em Goiânia no próximo dia 17 de março, às 17 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. Neto é conhecido principalmente pelo público infantojuvenil por gravar vídeos de “tudo que é proibido para eles”, como tomar banho em uma banheira cheia de chocolate. Na apresentação, que tem formato de stand up, Luccas traz interações, brincadeiras com a plateia e até sorteios de prêmios. Ao lado do jornalista João Pedro Paes Leme e do produtor Cassiano Scarambone, Luccas integra o time de sócios da Take4 Content, empresa especializada em curadoria de conteúdo digital e idealizadora do canal Irmãos Neto, que ele divide com o irmão, o também youtuber Felipe Neto. Ingressos entre R$ 40 e R$ 140. Valores sujeitos a alteração. Informações: 99936-3293.

Folia

Sarau do HGG terá baile de carnaval

O cantor Xexéu e o grupo Nóys É Nóys animam a quarta edição do sarau de grito de carnaval do HGG nesta quarta-feira, a partir das 19 horas. Pacientes e visitantes poderão dançar ao som do samba e das tradicionais marchinhas. Xexéu promete uma apresentação animada, para levantar o astral do público. No repertório, marchinhas conhecidas como Chiquita Bacana, A Pipa do Vovô, Me Dá Um Dinheiro Aí, Abre Alas, Mamãe Eu Quero e Turma do Funil vão embalar a festa. Há décadas, Xéxeu e grupo Nóys É Nóys animam diversas casas e eventos em Goiânia, dando força ao movimento do samba na cidade, sempre com foco no cancioneiro tradicional do gênero. Avenida Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste.