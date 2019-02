Magazine Youtuber Luccas Neto retorna aos palcos goianos

O youtuber Luccas Neto desembarca mais uma vez na capital goiana neste domingo, às 16 horas, no teatro do Centro de Convenções de novo com o espetáculo Netoland, a ser apresentado no palco do Centro de Convenções da PUC Goiás. O espetáculo se assemelha a um jogo de tabuleiro. Sucesso entre as crianças com vídeos engraçados no YouTube, Luccas transformou os diálogos feitos n...