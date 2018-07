Magazine Youtuber apaga vídeo em que diz ter feito sexo com a ex-namorada sem consentimento Mais de 9 milhões de internautas estão inscritos no canal do youtuber Everson Zoio

Nesta sexta-feira, 27, começou a circular nas redes sociais um vídeo do youtuber Everson Zoio intitulado "o dia que fui dormir na fazenda com minha ex-namorada", no qual ele relata como fez sexo com ela enquanto ela estava dormindo, claramente sem consentimento, mesmo após ela ter dito que não queria. O vídeo foi publicado no YouTube em 2017, e aparen...