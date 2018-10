Magazine Yoga, oficinas, zoológico, gincanas e jogos estão na programação de Dia das Crianças em Goiânia Veja a programação completa para as crianças aproveitarem o feriado na cidade

Atualizada às 11h07 Oficialmente o feriado é de Nossa Senhora Aparecida - padroeira do Brasil, mas os pequenos também são lembrados com o Dia das Crianças. Veja abaixo uma lista com várias atividades que estão disponíveis para as crianças durante esses três dias em Goiânia. Yoga para as crianças Para incentivar a prática de atividade física entre os...