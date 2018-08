Magazine Yoav Talmi, Pablo Rossi e Duo Assad são convidados da Orquestra Filarmônica de Goiás Apresentação ocorre nesta quinta-feira (2) no Teatro Goiânia

Além de ser uma das instituições musicais mais respeitadas do Estado, a Orquestra Filarmônica de Goiás ganhou a fama de reproduzir no palco a típica hospitalidade goiana. Quem chega com boa música é sempre bem-vindo. Nesta semana, os músicos da orquestra recebem duas atrações para lá de especiais. Nesta quinta-feira (2), às 20h30, no Teatro Goiânia, o maestro ...