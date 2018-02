Xuxa pede que cantem 'Ilariê' e 'Todo Mundo Tá Feliz' em seu velório

Quando o padre Fábio de Melo publicou um vídeo inusitado em seu Instagram, em que pessoas aparecem dançando forró durante um velório em local não identificado, ao lado de tantas outras chorando e lamentando, a apresentadora Xuxa resolveu entrar na brincadeira.



"A pessoa fala a vida inteira: 'Quero um velório bem alegre!'. Mas aí os amigos exageram", escreveu Fábio na legenda do vídeo. Xuxa não resistiu e comentou: "Senhor, quero igual com Ilariê e Todo Mundo Tá Feliz".



"Deixa que eu organizo. Só entrará no recinto quem estiver vestido como paquito e paquita", respondeu o padre, em tom bem humorado.