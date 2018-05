Magazine Xuxa manda mensagem a caminhoneiros em greve 'Não desistam', pediu ela em apoio aos manifestantes

A apresentadora Xuxa usou suas redes sociais para demonstrar apoio à greve dos caminhoneiros que vem ocorrendo no Brasil. "Eu estou de corpo e alma com os caminhoneiros... Não desistam", escreveu a apresentadora em seu Instagram no domingo, 27. Junto ao apoio, Xuxa publicou um meme em que aparece numa foto ao lado de Angélica, com a legenda: "Migs, vamos pra minh...