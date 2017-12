Xororó: “Evidências se tornou um hino”

Como foi gravar Evidências ao lado de um time de cantoras como Paula Fernandes, Marília Mendonça e Alcione?

Foi muito bom. Evidências se tornou um hino cantado em todo canto do Brasil e, mesmo com três décadas de história, a cada ano se torna mais forte. Quando montamos o repertório para fazer o show e começamos a ensaiar, sentimos que tinha cara de DVD e levei a ideia para o Chitãozinho. Perguntei o que ele achava de incluir mulheres no projeto que estão tocando e fazendo sucesso na internet e nas rádios. Ele gostou e sugeriu colocar o título de Elas em Evidências.

Como foi o processo de escolha das cantoras?

Foi natural. A gente produziu o show antes e o primeiro bloco é do sertanejo de raiz. Para ele, convidamos a Bruna Viola, porque ela faz questão de falar o português da roça, é o Tião Carreiro de saia. Assim foi em cada parte do projeto. Já a Simone & Simaria, por exemplo, como elas são mais pops, as convidamos para cantar Eu Menti e Alô. Alô ficou um absurdo com elas, ficou parecendo a Tina Turner brasileira. Ficou sensacional.

E com a Marília Mendonça?

Eu não conhecia a Marília Mendonça. Nunca tínhamos nos encontrado e, quando eu falei com ela por telefone e fiz o convite, ela enlouqueceu e aceitou participar do disco. Falei que a ideia era gravar uma música dela por ela ser uma grande compositora e pedi algo inédito. Ela me enviou algumas músicas, mas não senti que tinha cara do projeto e mandei para ela a música Foi Só um Caso e perguntei o que achava, ela adorou e decidimos gravar.

Quem ficou de fora que você gostaria que participasse?

Não posso nem dizer a quantidade. Como foi algo que surgiu muito rápido, pensamos no roteiro e convidamos. Há muitas mulheres talentosas que ficaram de fora. Quando comemoramos 40 anos de carreira, fizemos um projeto com a nova geração e chamamos os meninos que estavam começando, como o Luan Santana e o Jorge & Mateus. Também sem querer e por uma feliz coincidência, estamos fazendo a mesma coisa com as meninas que vieram para ficar.

Como você vê a ascensão das mulheres na música sertaneja?

Acho maravilhoso. Era uma lacuna que existia dentro do sertanejo, diferentemente da música country, que é muito equilibrada com homens e mulheres. Depois da Roberta Miranda, foram anos até aparecer a Paula Fernandes, que abriu o mercado para o surgimento de solos e de duplas femininas. Hoje, elas são uma grande verdade e o gênero está mais bonito com elas cantando.

Depois de Fio de Cabelo, Evidências é a música mais importante na carreira de vocês?

É exatamente o que pensamos. Fio de Cabelo foi a grande abertura do segmento nas FMs de todo o País e abriu portas para o sertanejo em Estados até então restritos para o gênero, como o Rio Grande do Sul. Já Evidências se tornou uma música universal. Ela é cantada de várias formas, tem mais de 80 regravações e nunca envelhece. É a faixa mais interpretada nas casas de karaokê em todo o Brasil.

Como vocês conseguiram se manter em evidência no mercado?

Difícil explicar isso. A gente não se preocupa em permanecer entre as músicas mais tocadas do Brasil porque todo mundo sabe que existe um esquema muito forte por trás das rádios dos primeiros lugares, que não é uma verdade das faixas preferidas do público. Sempre levamos nossa história de uma maneira diferente, com a paciência de esperar as coisas acontecerem e de cabeça aberta sem preconceito com música. É uma série de coisas que nem sei explicar. A gente aprende com o tempo a ouvir o que a música pede e deu certo.

Qual a importância de Goiás para a carreira da dupla?

As maiores lembranças são dos shows na Pecuária, todos lotados e com o público cantando tudo. A gente se identifica tanto com Goiás, inclusive meu irmão tem propriedade no Estado e passa férias aí. Nós vamos tocar na virada do ano em Goiânia e quase não fazemos nessa data, mas, por ser um lugar que gostamos muito, abrimos uma exceção. Também tocamos no festival Villa Mix quando foi eleito o maior palco do mundo e todos os anos estamos no Caldas Country.