Magazine Xexéu e João Garoto em tarde de samba

Em mais um show Encontro de Bambas, Xexéu e João Garoto se apresentam neste sábado, no Quintal do Jajá, a partir das 13h30. No repertório clássicos imortalizados por Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, Lupcinio Rodrigues, Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Adoniran Barbosa, Cartola, Pixinguinha e Jamelão, entre outros. Xexéu é natural de Goiânia e começou a sua carreira artíst...