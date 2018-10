Magazine Xand Avião apresenta projeto Rolê do Aviões Show conta também com participação da dupla sertaneja goiana Humberto & Ronaldo

Com muito forró, Xand Avião (foto) se apresenta na capital junto com a dupla goiana Humberto & Ronaldo. O comandante aterrissa com sua banda em Goiânia e na bagagem traz seu mais novo projeto, Rolê do Aviões. No repertório, músicas como Inquilina, Nota Dez e Uber não devem faltar. O evento será realizado neste sábado (20), a partir das 16 horas, no espaço d...