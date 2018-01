Xô, ansiedade

No mercado há sete anos, primeiro como 1001 Dicas de Artesanato e depois como A.Craft, a marca paulista administrada a quatro mãos por Liana Uehara, Luiz e Mari Ikeda e Natália Gagliardi, defende o planner como uma ferramenta contra a ansiedade. Eles acreditam que o medo e a tensão por algo que ainda não aconteceu são alguns dos principais gatilhos que levam uma pessoa a se sentir ansiosa. Assim, a organização, ao transferir para o papel compromissos, tarefas e metas, pode esvaziar a mente e fazem muito bem ao coração.

No caso da marca paulista, o planner funciona com um sistema de elásticos que possibilita a montagem a e desmontagem, além do reaproveitamento da capa, feita em couro. O miolo é composto por blocos trimestrais. Cada um deles possui um calendário mensal para anotações de longo prazo e um semanal para as tarefas do dia a dia, além de espaços para anotar as metas da semana e manter o foco nas coisas importantes. Por fim, há a possibilidade de incrementar o planner com o bloco Faça Acontecer. Nele, o dono pode anotar todos os sonhos que ainda quer realizar. A divisão contempla cinco seções: lugares para ir e conhecer, títulos para ler e assistir, atitudes para ajudar o mundo, ideias de coisas loucas para fazer e coisas para aprender e experimentar.