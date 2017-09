William Bonner quebra o pé e ficará três dias longe do 'Jornal Nacional'

O jornalista William Bonner disse nesta terça-feira, 5, via Twitter, que vai passar três dias sem apresentar o Jornal Nacional porque quebrou o pé. Até o momento, a Rede Globo não informou quem vai substituí-lo.

Bonner publicou uma foto de seu pé direito imobilizado e, depois, devido aos questionamentos dos seguidores, explicou o ocorrido. "Pé quebrado. Três dias com ele pro alto. Mas, na segunda, o tio volta", escreveu.

O apresentador do JN vai usar muleta e bota ortopédica por oito semanas, conforme disse no Twitter, mas apresentará o noticiário mesmo assim. Bonner não explicou como quebrou o pé mas, pelos emojis usados no tuíte, é provável que ele tenha caído em um buraco.