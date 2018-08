Magazine William Bonner e Natasha Dantas marcam data do casamento Casal já deu entrada na documentação para oficializar a união

O jornalista William Bonner e a fisioterapeuta Natasha Dantas devem se casar em setembro deste ano, em São Paulo, onde vive a família do âncora do Jornal Nacional. As informações são do blog da jornalista Marina Caruso, do jornal O Globo. O casal já deu entrada na documentação para oficializar a união no 5º Cartório de Registro Civil, em Botafogo, zona sul do Rio...