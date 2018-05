Magazine Will Smith vai cantar a música oficial da Copa do Mundo O ator fez carreira como rapper junto com o DJ Jazzy Jeff sob o pseudônimo de Fresh Prince

Após lançar sua primeira música inédita depois de dez anos em 2017, o ator Will Smith voltou novamente aos estúdios para gravar a canção oficial da Copa do Mundo, que começa na Rússia no próximo dia 14 de junho. A música será produzida por Diplo e vai contar com as participações de Nicky Jam e da cantora kosovar Era Istrefi. Segundo a revista norte-americana Billboard, a comp...