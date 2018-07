Magazine Whindersson Nunes volta a Goiás com peça “Eita, Casei!” Sessão está marcada para o próximo dia 20, às 19 horas, no Grande Teatro do Centro de Convenções e Cultura, em Anápolis

Após três sessões lotadas em Goiânia, o humorista e youtuber Whindersson Nunes voltará a Goiás com o espetáculo Eita Casei!, desta vez com apresentação em Anápolis. A nova sessão está marcada para o próximo dia 20, às 19 horas, no Grande Teatro do Centro de Convenções e Cultura. No espetáculo, o famoso youtuber faz piadas com uma decisão que ele colocou em prática recenteme...