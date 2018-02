Whindersson Nunes e Luisa Sonza se casam no interior de Alagoas

O casamento do youtuber Whindersson Nunes será realizado nesta quarta-feira (28) em São Miguel dos Milagres, no litoral Norte de Alagoas. A cidade conhecida pelos réveillons, localiza-se a pouco mais de 94 km de Maceió e tem pouco mais de 7 mil habitantes.

A celebração deverá ser evangélica, seguindo a religião do noivo. A música ficará por conta de Alok, MC Kekel, Jefferson Morais e, segundo fontes ouvidas pela equipe da Gazeta de Alagoas no local, Luan Santana.

350 pessoas foram convidadas, entre elas Bruna Marquezine, Anitta, Tatá Werneck, Bruno de Luca e os humoristas Tirulipa e Carlinhos Maia, alagoano que também é youtuber. Alguns dos padrinhos são Kauan, que faz dupla com Matheus, e Simone, que faz dupla com Simaria. E também Neymar, que não pode comparecer devido à lesão no pé direito.

O cardápio é composto por culinária local e opções veganas, assinado pelo chef alagoano Wanderson Medeiros. O vestido da noiva custa mais de R$ 50 mil e é assinado por Lethicia Bronstein, que também desenhou o vestido da apresentadora Ticiane Pinheiro, em seu casamento com o jornalista Cesar Tralli.

A previsão é que a festa dure 14 horas, e só termine próximo das 5h da quinta (1°). E a previsão é de muita chuva por toda a tarde.

Votos da noiva!💒👰💐🤵🏻❤ #casamentowhinlu Uma publicação compartilhada por Whindersson & Luisa (@whineluisa_) em 28 de Fev, 2018 às 12:48 PST

