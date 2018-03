Whindersson Nunes apresenta peça sobre casamento em Goiânia

O youtuber Whindersson Nunes casou recentemente com a cantora Luísa Sonza e já transformou seu matrimônio em uma bem humorada peça de teatro, a Eita, Casei!, que será apresentada no dia 20 de maio, a partir das 16h, no Centro de Convenções PUC, em Goiânia.

O espetáculo relata o processo do casamento, da escolha do vestido da noiva, aos padrinhos, além de contar com jeito peculiar como é a vida de casado. Enfim, tudo que o público precisa descobrir antes de tomar um grande passo na vida, como o casamento.

Com um figurino surpreendente, Whindersson será visto de uma forma ímpar nos palcos ao longo do espetáculo.

Serviço

Classificação: Livre

Ingressos:

Cadeiras inferiores:

Área Ouro: R$ 140,00 (inteira) R$ 70 (meia solidária)

Área Prata: R$ 120,00 (inteira) R$ 60 (meia solidária)

Cadeiras superiores: R$ 80,00 (inteira) R$ 40 (meia solidária)

Meia solidária: Mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento

Valores referentes à primeiro lote. Sujeito à alteração sem aviso

Pontos de Vendas:

Tribo do Açaí

Bahrem Burger & Grill

República da Saúde

Vendas online:

Meu Bilhete: https://meubilhete.com/whindersson-nunes