Magazine Whindersson Nunes apresenta “Eita, Casei!” em Anápolis A sessão está marcada para a noite desta sexta-feira (20) no Grande Teatro do Centro de Convenções e Cultura

O youtuber Whindersson Nunes apresenta em Anápolis, nesta sexta-feira (20), às 19 horas, o espetáculo Eita Casei! A sessão está marcada no Grande Teatro do Centro de Convenções e Cultura. No espetáculo, o comediante faz piadas com uma decisão que ele colocou em prática recentemente na vida pessoal: se casar. Em uma mistura de esquetes com stand up comedy, Nunes conta c...