Wesley Safadão comanda show sunset em Goiânia em março

O cantor Wesley Safadão trará a Goiânia no dia 17 de março o Safadão Sunset, festa que será realizada no estacionamento do estádio Serra Dourada, a partir das 15 horas, e contará ainda com shows de Jonas Esticado e Gabriel Diniz. As vendas dos ingressos estão sendo realizadas por meio do site Tic Mix. Em 2017, a festa comandada por Safadão na capital goiana ocor...