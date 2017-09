Wanessa nega briga com Marília Mendonça culpa a mídia por criar intriga; entenda a história

A cantora Wanessa Camargo negou qualquer desavença com a colega de profissão Marília Mendonça. A filha de Zezé di Camargo, que teve seu nome ligado a um boato de boicote por Marília Mendonça e que saiu do escritório musical que trabalhavam, ainda desabafou no Twitter.

Confira as postagens:

Mais uma vez as pessoas tentando colocar uma mulher contra a outra na mídia. Nós não somos seus objetos de entretenimento (...) — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) 6 de setembro de 2017

(...) somos mulheres que estão batalhando cada uma em seu proprio caminho (...) — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) 6 de setembro de 2017

"Esse machismo enraizado não pode e não deve mais ganhar voz. Seja por jornalistas, fãs ou quem quer que seja! É isso!", disse Wanessa.

A notícia desse possível desentendimento entre as cantoras ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. Wanessa culpou a mídia por criar essa rixa. "Mais uma vez as pessoas tentando colocar uma mulher contra a outra na mídia. Nós não somos seus objetos de entretenimento somos mulheres que estão batalhando cada uma em seu próprio caminho", escreveu.

Já a assessoria de Marília enviou uma nota ao site 'Purepeople' desmentido o suposto boicote. Eles afirmaram que a cantora não sabia que Wanessa iria deixar o escritório e que a jovem jamais seria capaz de brigar com a colega de profissão.

"Elas faziam parte do mesmo escritório, mas cada um tinha sua equipe. Para se ter uma ideia, a Marília nem sabia da saída da Wanessa", declarou a assessoria.