Voz goiana chega à final do The Voice Brasil

Aos 22 anos e, segundo Lulu Santos, com a determinação de um trem, a goiana Dayane de Lima Nunes, mais conhecida como Day, é uma das quatro finalistas da 9ª edição do The Voice Brasil, da Globo, que chega ao final hoje à noite. Na semana passada, ela foi classificada depois de se apresentar ao lado da capixaba Mariana Coelho e ser escolhida pelo técnico. Os 30 pontos de Lulu salvaram a cantora, que acabou passando para a final mesmo tendo recebido 48% dos votos populares. Logo depois da novela, ela sobe ao palco para disputar, ao lado de Carol Biazin (time Ivete), Samantha Ayara (time Teló) e Vinicius D’Black (time Brown), R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Desta vez a escolha do vencedor será exclusiva do público.

Com os dois pés no pop rock, Day já cantava na igreja mas foi postando seus vídeos no YouTube, no qual hoje acumula mais de 300 mil inscritos, que percebeu a real possibilidade de viver da música. Morando em São Bernardo do Campo desde julho, quando deixou Goiânia para viver com a namorada, Day encontrou na cidade paulista muitas oportunidades. “Tentei me apresentar na noite de Goiânia, mas o estilo que cantava não era muito bem recebido. Entendo isso porque cresci escutando sertanejo”, explica, fazendo questão de elogiar o momento mais eclético da capital. “Acho massa ver festivais como o Bananada ganharem espaço no cenário nacional. Isso mostra a diversidade e a riqueza cultural da cidade.”