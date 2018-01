Vocalista do Clube Retrô comemora aniversário com show especial na Cerrado Cervejaria

O baterista e um dos vocalistas do Clube Retrô, Jason Veronez, comemora seu aniversário com um super show a partir das 21h deste sábado (27), no Cerrado Cervejaria, no Setor Bueno, em Goiânia. A banda de pop rock, conhecida pelos shows animados, é formada ainda por Ewerton Santos, Alessandro Nunes, Junior e Rafael Medeiros.

O Clube Retrô tem como principal característica o ritmo dançante, misturando clássicos com músicas que são sucesso atualmente. O seu nome foi inspirado pela cultura “retrô”, cuja proposta é um retorno aos estilos do passado, englobando não apenas o universo da música, mas também várias áreas da cultura como o cinema, moda e séries de televisão, etc.

Serviço

Local: Cerrado Cervejaria - Av.T-3, nº 2456, Setor Bueno

Entrada: R$ 20