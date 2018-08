Magazine Vocalista da banda Huntress morre aos 43 anos Jill Janus sofria de doenças mentais há alguns anos

A vocalista da banda de heavy metal Huntress morreu na última terça-feira (14), aos 43 anos. Segundo a página oficial do grupo no Facebook, Jill Janus teria se suicidado. Ainda de acordo com a publicação, a cantora sofria de doenças mentais há vários anos. "Com nossos corações partidos, anunciamos que Jill Janus, vocalista da banda de heavy metal da Califórnia Huntre...