Magazine Você sabe como funciona o tratamento de laser para "apagar" tatuagem? Quem já tatuou o nome de um ex-amor na pele ou fez um desenho que deixou de fazer sentido? Sabia que o laser vem sendo utilizado para retirar tatuagens, manchas da pele, rugas e até para rejuvenescimento

Tentativas de remoção de tatuagens são muito antigas, mas com a chegada do laser a partir da década de 80, que destroem somente alvos específicos, isso ficou mais fácil. Com o avanço da tecnologia, os equipamentos a laser na dermatologia evoluíram muito e, hoje, permitem que as tatuagens realmente desapareçam. Segundo a dermatolo...