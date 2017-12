Ao longo destes sete anos como youtuber, você mudou muito o perfil do canal, assim como os temas. Por quê?

Acredito que, como artista, em qualquer área, você precisa ser capaz de se reinventar, caso contrário fica parado no tempo repetindo o formato para sempre. Quando decidi voltar ao YouTube em 2016, optei por mostrar muito mais quem sou de verdade do que interpretar o personagem do Não Faz Sentido. Mudei a temática do canal para o humor e a diversão em vez da crítica e da polêmica e o resultado foi fantástico.

Como é acompanhar essas modificações no público e n consumo na internet?

Esse é o estudo diário que fazemos. Eu e Luccas (sócio do canal) estudamos o consumo de entretenimento e as tendências globais, além de discutirmos em reuniões constantes com a Take4Content, a empresa que está por trás de tudo que fazemos. Entender o meio em que estamos inseridos é fundamental para anteciparmos as mudanças e adaptarmos nossos quadros para inovar.

Quais as dicas e aprendizado que dá para aqueles que querem começar hoje a área?

Vai haver cada vez menos espaço para o amador. Estude, mas estude muito. Um youtuber é muito mais do que um cara que liga a câmera e fala pra ela. Estude direção, edição, fotografia, publicidade, marketing, vendas, aprenda inglês e consuma conteúdo do YouTube no mundo inteiro, leia sobre o que acontece no entretenimento, assista muitas séries e filmes, busque referências. O espaço pro “cara engraçado que é ótimo fazendo piada” está cada vez menor, a tendência é só ficarem os que realmente estudam o assunto e estão aptos a adaptar seus formatos.

Como é sair da frente do vídeo e estar num palco de teatro como no Megafest?

Cresci no teatro, então pra mim é sempre como voltar pra casa. O palco é o lugar onde fico mais feliz.

Qual a diferença em lidar com o público digital e o público no teatro?

O teatro traz o que nenhuma outra forma de entretenimento é capaz de trazer: o calor do público, o brilho nos olhos, o contato físico. Não consigo abandonar o teatro justamente por isso, é um amor totalmente diferente e a Megafest é totalmente voltada para essa interação, com jogos, perguntas e participação da plateia. Isso me dá uma alegria enorme pois cada apresentação é diferente da outra.

Como lida com os haters? Já sofreu com isso?

Há sete anos lido com isso diariamente, não é novidade, é apenas o reflexo da frustração das pessoas. A revolta sempre nasce dentro da gente, nunca fora. Ou seja, você nunca vai ver uma pessoa feliz, realizada e satisfeita com a própria vida revoltada com um youtuber. Quando você compreende isso, passa a se importar cada vez menos com o ódio.