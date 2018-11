Magazine ‘Você merece respeito’, declara marido de Claudia Leitte após episódio com Silvio Santos Márcio Pedreira usou o perfil dele no Instagram para prestar solidariedade à cantora

Claudia Leitte recebeu o apoio do marido nas redes sociais após o episódio com Silvio Santos na edição do Teleton 2018 no último sábado (10). Na ocasião, o apresentador se recusou a abraçar a cantora por temer ficar ‘excitado’. Claudia tentou contornar a situação, mas o dono do SBT insistiu em dizer que ela estava ‘provocante’ por causa do ves...