Você decide: filme goiano convida público para escolher o final

Um filme com três finais. Dirigido por Danilo Kamenach, o curta Aquele Táxi conta a história do funcionário público Celso, um paranaense que deixou o sul para trabalhar em Goiás. Como uma espécie de road movie, o personagem convive com a esperança de reencontrar sua ex-noiva. O final dessa história fica na mão do público, que vai ter que escolher qual será o desfecho oficial da obra por meio de uma votação após as três primeiras sessões de lançamento. A primeira exibição começa na próxima sexta-feira (8) no Cine Pireneus, em Pirenópolis. A entrada é franca.

“Trata-se de um curta gravado em Pirenópolis e Iporá, e que será lançado nessas três cidades, além de Goiânia. O diferencial é que temos três finais gravados, e o público dos lançamentos será convidado a escolher o final oficial após as sessões”, explica Kamenach. O filme é realizado pela Kam Filmes em parceria com a É Nóis Ki TáProduções e apoio da Lwmuus.

Em meio às paisagens de cidades goianas, Aquele Táxi revela aspectos peculiares da cultura de Goiás. A arquitetura e paisagens urbanas, os famosos veículos tuk-tuk de Pirenópolis e o tradicional Encontro Nacional dos Muladeiros de Iporá são postos na tela de cinema. O elenco é embarcado pelos atores Marcus Gouveia, Itamar Gonçalves e Carol Schmid. O filme tem apoio da Lei Goyazes de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Lançamento do curta-metragem Aquele Táxi

Lançamento 1:

Data: 08/09

Horário: 21h

Local: Cine Pireneus, Centro - Pirenópolis - GO

Lançamento 2:

Data: 12/09/2017

Horário: 19h30

Local: Salão Paroquial, Centro - Iporá - GO

Lançamento 3:

Data: 14/09

Horário: 18h45

Local: Cine Cultura - Praça Cívica - Goiânia