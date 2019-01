Magazine Viviane Mosé participar de simpósio voltado para educação em Goiânia

A filósofa e poeta Viviane Mosé (foto) é uma das palestrantes convidadas para integrar a programação do 1º Simpósio – Afetar e Ser Afetado, que será realizada no semana que vem, em 9 de fevereiro, no Teatro Madre Esperança Garrido. Também psicóloga e psicanalista especialista em politicas públicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mestre e doutora em ...