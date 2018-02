“Vivemos uma mudança no Brasil”, diz escritora Luiza Romão

Sangria é seu segundo livro. Em 2014 você publicou Coquetel Motolove, no qual também fala da criação do feminino. O que nasceu de novo em você?

Acho que uma vontade de continuar analisando a perspectiva histórica sobre o feminino em relação ao Brasil, a terra, a ideia de nação, a figura do homem cordial e coronel. Em certo momento olhei para o que eu já tinha produzido e percebi que ainda havia muita coisa a ser dita. Eu já tinha cerca de dez poemas prontos. A partir daí comecei a trabalhar nos outros e a tentar entender como seria a cara dos capítulos, sempre dentro da questão da genealogia do Brasil e, sendo coerente com meu lugar de fala, sou uma mulher, branca e de classe média. Se voltássemos no tempo, eu estaria mais próxima da casa grande do que da senzala, devido aos meus privilégios.

Você fala da necessidade de uma inquietação diante do conservadorismo hoje no Brasil. Qual o papel da arte nisso?

A arte precisa estar em um lugar de confronto, ir contra a narrativa oficial e questionar a estética institucionalizada - mesmo quando seu conteúdo não parece tão crítico. Ela precisa mostrar para as pessoas que existem outros pontos de vista, além de chamar atenção para fatos que ferem a liberdade, no meu caso, a violência de gênero. Como é o caso da menina que foi violentada por 33 homens em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro (o caso aparece no primeiro poema de Sangria).

Sangria foi apresentado em encontros feministas na Argentina e no Uruguai. Qual papel das feministas de outras partes da América Latina?

Antes de mais nada, precisamos enxergar que é uma falha da nossa parte, como Brasil, não nos entendermos como América Latina. Quando analisamos de perto fica claro que as trajetórias, começando pelos processos de colonização de todos os países do continente, são muito parecidas. Essas semelhanças deveriam servir para que pensássemos juntas. Fiz questão que o Sangria fosse bilíngue exatamente para estabelecer essa ponte. A luta feminista tem diferentes nuances, mas ao mesmo tempo é uma só.

No livro, você apresenta uma análise sobre a genealogia do nome Brasil, apontando referências fálicas e mercadológicas. Já vinha pensando nisso?

Essa análise norteia o poema síntese do livro e demorou muito para tomar forma. Fiquei cerca de quatro meses trabalhando nessa ideia de que o nome poderia ser pensado como uma metáfora. Pau-brasil é o nome de uma árvore cuja madeira era bastante exportada, mas também remete a pau - palavra que está na nossa cultura de diferentes formas e que tem sentido fálico. Também trabalhei o trocadilho mata virgens e virgens mortas, que para mim é muito forte.

Como avalia essa ainda tímida nova geração feminista?

Estamos vivendo uma mudança histórica no Brasil. Os movimentos negro e feminista nunca falaram tanto e isso não tem volta. Pode haver uma reforma trabalhista e previdenciária, mas não dá para colocar panos quentes nesse grau de levante popular e emancipação política.

Livro: Sangria

Autora: Luiza Romão

Gênero: Poesia

Editora: Selo do Burro

Preço médio: R$ 40. Vendas pelo e-mail luizaromao8@gmail.com