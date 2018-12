Magazine Visual que compete com o sabor

Tentação o ano inteiro, em dezembro a Luí Atelier du Chocolat faz uma festa para os olhos. O visual dos produtos compete com o sabor. Para este ano, a casa preparou delícias como uma árvore de chocolate com castanhas, guirlandas de chocolate e até uma flor de Natal de chocolate com praliné, pasta de amêndoas e caramelo muito usada na confeitaria francesa. Apesar de nã...