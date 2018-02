Visages, Villages: Singela homenagem

O semidocumentário Visages, Villages, cujo título poderia ser livremente traduzido como Rostos e Comunidades é uma dessas “caixinha de surpresas”, de onde saem muitos filmes em um só. O filme integra a programação da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. A começar, ele descreve o encontro entre duas gerações criativas francesas. De um lado, a venerável diretora Agnès Varda, uma expoente da nouvelle vague, a era de ouro da cinematografia francesa nos anos 50-70. Hoje, ela é uma simpática velhinha, que resolveu se encontrar com o fotógrafo e multiartista JR, um dos mais criativos nomes da cena cultural francesa contemporânea, conhecido por suas instalações imagéticas em espaços públicos.

Os dois embarcam em um projeto de redescobrir o interior da França, visitando pequenas vilas e cidades, interagindo com as pessoas encontradas pelo caminho. A metodologia é a mais livre possível, pois, segundo Agnès Varda, “o acaso é sempre o melhor assistente de produção”. Como equipamento, levam suas câmeras e uma impressora digital, capaz de revelar fotos em tamanho gigante, instalada numa pequena van.

As intervenções artísticas que os dois vão fazendo ao longo do caminho, em edifícios e lugares, vão se tornando um interessantíssimo diálogo, ao mesmo tempo questionador e bem-humorado, com as localidades visitadas. Sempre de forma crítica, sem jamais perder a ternura, a ironia sorridente dessa inesperada dupla acaba por também por ser um relato de história contemporânea europeia e uma intervenção política criativa em seu cotidiano. Por fim, o filme não deixa de ser também uma sutil homenagem ao que o cinema clássico francês tem de melhor, em seu humanismo e olhar perspicaz sobre o mundo.