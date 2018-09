Magazine Violoncelista Antonio Meneses é solista ao lado da Filarmônica de Goiás

O violoncelista Antonio Meneses (foto) é o solista de concerto na noite desta quinta-feira (13), às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, acompanhando a Orquestra Filarmônica de Goiás. A apresentação será no palco do Palácio da Música. A regência é do maestro titular, Neil Thomson. No repertório estão o Concerto Para Violoncelo e Orquestra, de Edino Krieger, Zipa...