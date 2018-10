Magazine Violinista Rudi Berger e convidados levam jazz e MPB ao Sesc

Criador da Three World Band, o violinista Rudi Berger (foto) é a atração desta sexta-feira (19), às 20 horas, do palco do Teatro Sesc Centro. Em show de jazz e MPB, acompanhado de músicos convidados, ele apresenta repertório que é base de seu novo CD, Comtemplation. O artista tem realizado turnês por mais de 40 países. Sempre mantém a tradição de convidar artistas ...