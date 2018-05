Magazine Violeiro goiano Marcus Biancardini ganha instrumento que foi de Tião Carreiro O objeto, preciosidade do cantor mineiro, representava o sonho da criança de um dia seguir o caminho do ídolo

Na infância, o violeiro Marcus Biancardini admirava a viola favorita de Tião Carreiro estampada nas capas dos discos de um dos principais ícones da música caipira. O objeto, preciosidade do cantor mineiro, representava o sonho da criança de um dia seguir o caminho do ídolo. O tempo passou e aquele instrumento tão especial e raro veio parar nas mãos do músico ...