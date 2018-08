Magazine VillaMix no Beto Carreiro divulga data da edição 2018 Evento contará com atrações sertanejas, do funk, da música eletrônica e do pagode

A organização do festival VillaMix confirmou, nesta quarta-feira (15), a data do evento que será realizado no parque Beto Carrero World, na cidade de Penha, no litoral norte de Santa Catarina. O VillaMix Festival Beto Carrero World, o 3° a ser realizado no espaço, ocorrerá no dia 28 de dezembro, uma sexta-feira, na Arena Multiuso do parque. O evento contará com sh...