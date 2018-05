Magazine Villa Mix divulga atrações do backstage do festival em Goiânia São 22 atrações da música eletrônica, funk, sertanejo e forró que vão agitar o público no espaço exclusivo

O público já pode matar a curiosidade sobre as atrações do Backstage Brahma Golden Mix, área exclusiva do Festival Villa Mix, que acontece nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Goiânia. São 22 convidados que vão agitar o público que estiver no espaço. A batida eletrônica e o funk ficam por conta de Mc Kekel, Kevinho, JetLag, Dj Tom, DJ Rafael Ramalho, Alok, Bhask...