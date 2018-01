Villa Mix Brasília já têm data e valores definidos; veja aqui

A organização do Villa Mix Brasília anunciou nesta quinta-feira (25) a data para a realização da edição 2018 do festival de música.

O evento está marcado para o dia 5 de maio, um sábado, e ocorrerá no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, no Eixo Monumental.

Entre as atrações confirmadas no lineup do Villa Mix Brasília estão nomes já conhecidos do festival como Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Wesley Safadão, Xand Avião. Na música eletrônica, os DJs Alok e Jetlag serão responsáveis pela festa.

A venda dos ingressos começará no próximo sábado (27) [confira locais abaixo]. De acordo com a organização, durante 72 horas após o início da comercialização, valores especiais de lançamento serão apresentados.

O festival na capital federal antecede a edição de Goiânia, detentora do recorde mundial de maior palco de evento festivo. Por aqui, o Villa Mix será realizado em dois dias: 30 de junho e 1° de julho.

SERVIÇO

Villa Mix Brasília 2018

Data: sábado, 5 de maio

Local: Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha (Eixo Monumental)

Ingressos: de R$ 20 (Villa VIP) a R$ 350 (Backstage Brahma Golden Mix)

Início das vendas: sábado, 27 de janeiro (*Por 72 horas, valores especiais de lançamento serão disponibilizados)

Pontos de vendas: Lojas Lig Celular, Lojas Talk e pelo site e aplicativo da TicMix

Classificação indicativa: 16 anos (Villa VIP) e 18 anos (demais setores)