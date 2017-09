O feriado prolongado é a última chance para conferir o festival de fotografia Goyazes, com programação na cidade até amanhã com entrada franca na Vila Cultural Cora Coralina. Em exibição, os ensaios Retumbante Natureza Humanizada, do premiado fotógrafo Luiz Braga, Visões de Um Poema Sujo, de Márcio Vasconcelos, e Devotos e Bandeiras, do coletivo Olhares do Cerrado. Também em cartaz estão ainda trabalhos de renomados profissionais, caso de Gilvan Barreto, Adenor Gondim, Ana Carolina Fernandes, Guy Veloso, Milton Guran, Ronaldo Entler e Mônica Zarattini. A curadoria é de Diógenes Moura, ex-curador da Pinacoteca de São Paulo, e a coordenação é de Wagner Araujo. O espaço fica localizado na Rua 3, esquina com Avenida Tocantins, Centro. Telefone: 3201-9863.