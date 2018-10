Magazine Vilão do Homem-Aranha surgiu a partir de uma raça alienígena

Os indivíduos da raça de simbiontes Klyntar dispensam nomenclaturas em seu ambiente natural ou em vários dos planetas que aniquilaram. Ao se hospedarem em outros seres para sobreviver, no entanto, por vezes assumem uma alcunha na língua do hospedeiro. Venom é o nome dado à entidade composta pela relação simbiótica entre um espécime dos Klyntar e Eddie Brock, e que per...