Vidente descarta Lula e Bolsonaro na presidência e alerta Neymar sobre Copa da Rússia

O vidente Carlinhos, que ficou conhecido por prever que um time inteiro de futebol morreria em um acidente de avião no ano passado, disse ao jornal Metrópoles que nem Lula nem Bolsonaro terão vez, o próximo presidente do Brasil será Álvaro Dias. No último mês, o nome do senador foi apresentado como pré-candidato pelo Podemos.

De acordo com o vidente, as eleições de 2018 serão acirradíssima entre Dias e Ciro Gomes (PDT).

Carlinhos também arriscou fazer previsões sobre a Copa do Mundo da Rússia e garante que ainda não é dessa vez que o hexa será conquistado. Segundo ele, Neymar precisa tomar cuidado com os dribles e pode ficar de cinco a sete meses fora dos gramados por causa de uma lesão.

Azar no jogo, sorte no amor. O vidente ainda previu que o jogador do Paris Saint-Germain vai reatar (mais uma vez) o namoro com a atriz Bruna Marquezine, que vai engravidar de uma menina. “Eles foram feitos um para o outro”, garantiu Carlinhos ao jornal brasiliense.