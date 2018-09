Magazine Victor Batista apresenta novo CD do Teatro Sesi Coração Caminhador traz 13 músicas e quatro poemas inéditos e autorais

O cantor e violeiro Victor Batista lança seu 4° CD, intitulado Coração Caminhador, nesta terça-feira (04), às 20 horas, no Teatro Sesi. O show traz 13 músicas e quatro poemas inéditos e autorais entrelaçadas com as cordas da viola caipira, do violão sete cordas e de percussão. A entrada são dois quilos de alimento não perecível ou um livro literário, a serem doados p...