Magazine “Vice” traz bastidores da Casa Branca

O cineasta Adam McKay é um diretor que, vira e mexe, se mete em polêmicas. Depois de produções como A Grande Aposta (2015) e Quase Irmãos (2008), o diretor leva sua comédia cínica para os bastidores da Casa Branca ao fazer um retrato hilário do vice-presidente de George W. Bush no longa-metragem Vice, que estreia hoje nos cinemas.Dick Cheney pode até ser pouco conhecido no Brasil, m...