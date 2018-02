Viagem: o que fazer durante uma conexão longa?

O planejamento de uma viagem começa no momento da compra das passagens. Apesar dos voos rápidos e diretos serem a preferência da maioria dos viajantes, alguns destinos não permitem essa possibilidade e ficar um tempo no aeroporto acaba sendo inevitável. Mas o momento também pode ser bem aproveitado. O primeiro passo é ter uma bagagem de mão leve para evitar o cansaço físico e o estresse por conta do peso. Aproveitar para colocar a leitura em dia ou até mesmo conhecer um lugar novo são algumas das opções de entretenimento. Mas, claro, tudo depende do tempo de conexão. Confira algumas dicas do que fazer elaboradas pelo Marriott São Paulo Airport.

Até duas horas

Quando o tempo de conexão não é tão grande, sair do aeroporto não é indicado. Mas isso deixou de ser um problema: os aeroportos estão cada vez mais parecidos com shopping centers, com lojas de diferentes segmentos e boas opções de lazer. Passear pelo local, fazer uma refeição rápida ou até mesmo comprar um presente são alternativas para passar o tempo. Para quem prefere ficar na sala de embarque, ideias de entretenimento é o que não faltam. Ler um livro, escutar um podcast, ver um episódio de série ou até mesmo começar um filme estão entre as atividades recomendadas.

De três a seis horas

Alguns aeroportos contam com salões de beleza, onde é possível fazer o cabelo, a barba e as unhas. Mas, nesses casos, o ideal é agendar um horário previamente, pois esse tipo de serviço costuma ser muito disputado. Outra opção é fazer uma massagem, que dura, em média, 30 minutos. Aproveitar esse tempo em um hotel também é uma opção e o day use tem despertado cada vez mais o interesse dos passageiros. Com essa opção, o hóspede pode usufruir de toda a estrutura do hotel, sem pernoite. “O serviço é mais barato que uma diária e oferece a maioria dos benefícios, como piscina, academia e internet, incluindo o transfer entre aeroporto e hotel”, explica o gerente-geral do Marriot, João Paulo Berger.

Mais de sete horas

Com um pouco mais de tempo, as opções de entretenimento se expandem e sair do aeroporto para conhecer a cidade já é mais seguro e viável. Entre as principais atrações de Guarulhos, por exemplo, está o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Shopping Maia e o Museu Natural de Ciência. É possível também dar uma passada no Shopping Internacional, que fica a aproximadamente 40 minutos do aeroporto. O local conta com cinema, boliche, parque para crianças e outros serviços para distrair os viajantes. O day use também pode ser utilizado em casos de conexões longas.

Por fim, não é demais que o passageiro lembre-se de estar com antecedência na sala de embarque e ficar de olho no relógio e nos painéis informativos é importante para evitar atrasos e perdas de voos. Entretanto, sabendo se planejar, as horas de conexão podem ser aproveitadas com opções de lazer e entretenimento.