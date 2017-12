Veteranos da música de raiz de volta a Goiânia

O trio mais famoso da música sertaneja estará de volta hoje a Goiânia. Com show animado, o Trio Parada Dura se apresenta, a partir das 22h30, na Santafé Hall. São mais de 40 anos de história. O sucesso vem de letras irreverentes que marcaram gerações, como Fuscão Preto, e as apaixonadas Telefone Mudo e As Andorinhas. O trio passou por diversas formações. A primeira nasceu em 1973 e percorreu os palcos do Brasil até 1987. Só a partir de 2007, depois do ingresso de Xonadão no trio, é que eles deram início à formação atual. O mais novo DVD, Chalana, Churrasco e Viola, contou com participações especiais de artistas, como Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano, Eduardo Costa, entre outros. Os ingressos custam a partir de R$ 40. A boate fica na Avenida 136, nº 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.