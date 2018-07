Magazine Vestígios do sagrado: acesse o especial sobre as igrejas de Goiás de O POPULAR Igrejas históricas de Goiás guardam tesouros artísticos e segredos do início da formação das cidades goianas

A religiosidade é um dos traços mais marcantes da cultura goiana materializado na arquitetura secular das diversas igrejas históricas do Estado. A maior parte foi construída no século 18, quando o ouro e os minérios das minas de Goiás atraíam gente de todos os cantos do País. Capelas que depois se tornaram igrejas e catedrais foram os embriões das primeiras ci...