Versos clandestinos

Festival Goiânia Clandestina traz o escritor e produtor pernambucano Marcelino Freire

Com olhar aguçado, Marcelino Freire é um escritor de versos cheios, palavras certas e ideias rebuscadas. Idealizador do Balada Literária, evento em São Paulo que, desde 2006, reúne escritores, nacionais e internacionais, o pernambucano é visto, quase sempre, como um dos agentes literários que viaja o Brasil em contato com novos rostos da literatura independente. El...