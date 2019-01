Magazine Versão antiga do hino era de 1919 A primeira versão do Hino de Goiás foi oficializada em 1919 pela Lei de nº 650 e os versos são do goiano de Bonfim (hoje Silvânia), Antônio Euzébio de Abreu, o Nico, pai do escritor e político Antônio Americano do Brasil. Ele é autor da Gramática Popular da Língua Portuguesa (1923) e foi professor em Ipameri, Silvânia, Formosa, Campinas - quando era cidade - e morreu na década de 1950. Já a letra foi musicada pelo pianista carioca Custódio Fernandes Góes. Confira trecho do primeiro Hino de Goiás:

No coração do Brasil,Domínio da primavera,Se estende a terra goiana,Que nos legou Anhanguera. O bandeirante, atrevido,Desbravador do sertão,em cada pedra abalada,Deixou da audácia um padrão. Em cada pico azulado,No dorso da serra erguido,Recorda a lenda encantadaDe algum tesouro escondido.