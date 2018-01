Verão Sertanejo Festival promete música até o raiar do sol em Caldas Novas

Já virou tradição no calendário de Caldas Novas. Pelo oitavo ano, a cidade recebe grandes nomes da música no Verão Sertanejo Festival, que começa nesta sexta (12) e segue até o sábado (13), sempre a partir das 21 horas, no Lagoa Termas Parque. Foram convocados expoentes do gênero como as duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Henrique & Juliano. Para quem tiver fôlego, após os shows a cena eletrônica promete não deixar ninguém parado até o raiar do sol. Euphoria Live, Thomas Gold, Thascya e Gusttavo Carvalho são os escalados para a missão.

Um dos destaques da abertura é o cantor Luan Santana com a turnê 1977, título do DVD que faz referência ao ano de criação do Dia Internacional das Mulheres. O artista faz sua estreia no palco do festival e traz os sucessos do projeto, como Chuva de Arroz, Estaca Zero, Bailando e Acordando o Prédio. Ainda no repertório do show, o novo single Check-In, que se tornou alvo de críticas nas redes sociais por causa do trecho em que ele canta “Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon”.

Ainda na programação do primeiro dia de festa, as irmãs gêmeas Maiara & Maraisa com os sucessos Medo Bobo, Sob Nova Direção, Sorte que Cê Beija Bem, 10% e No Dia do seu Casamento. Outra atração de peso na abertura do evento é a dupla paranaense Jads & Jadson, com o seu sertanejo rústico. No repertório, hits como Jeito Carinhoso, Toca um João Mineiro e Marciano e Noite Fracassada. Os cantores também devem apresentar canções do novo trabalho Balada Bruta, como Noites Frustradas, Respeita os Caipira e Brasa Quente.

Encerramento

Um dos grandes nomes nos shows de encerramento do festival é a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, com a turnê Romântico Demais, que celebra os 25 anos de carreira dos artistas. Os goianos também estreiam no palco do Verão Sertanejo. O repertório da apresentação contempla um pedaço de cada época da trajetória dos cantores, em uma seleção de grandes hits, como É o Amor, Do Outro Lado da Cidade, Sonhos de Amor, A Ferro e Fogo, Menina Veneno, Flores em Vida, além da música nova Destino, do álbum Dois Tempos – Parte 2.

A dupla Henrique & Juliano também se apresenta no segundo dia. Os irmãos tocantinenses são velhos conhecidos no palco do festival. É o sexto ano seguido que os dois estão na lista de atrações do Verão Sertanejo. Eles colecionam vários sucessos, como Cuida Bem Dela, Mudando de Assunto, Vidinha de Balada e A Flor e o Beija-Flor. Outro veterano é o cantor mineiro Gusttavo Lima, que canta pela terceira vez na festa. No repertório, estão incluídos os hits Que Pena que Acabou, Abre o Portão que Eu Cheguei e Homem de Família.

Programação

Sexta (12)

César Menotti & Fabiano

Maiara & Maraisa

Jads & Jadson

Luan Santana

Sábado (13)

João Bosco & Vinícius

Zezé Di Camargo & Luciano

Gusttavo Lima

Henrique & Juliano

Kleo Dibah

Bruno & Barreto

Aviões

Horário: A partir das 21 horas

Local: Lagoa Termas Parque – Av. Lagoa Quente, nº 5, Lagoa Quente, Caldas Novas, a 165 km de Goiânia

Ingressos: De R$ 250 a R$ 2,9 mil

Informações: (64) 3455-0150